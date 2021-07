Eventi 135

Camera di Commercio Caltanissetta, webinar su "Chiacchierate digitali"

Chiacchierate informali con chi ha accettato la sfida del digitale considerandola un volano per lo sviluppo imprenditoriale

07 Luglio 2021 12:13

È questo il nuovo progetto di valorizzazione e sviluppo del territorio organizzato in sinergia tra gli sportelli del Pid - Punto Impresa Digitale delle Camere di Commercio di Agrigento e Caltanissetta. Un’iniziativa che, ogni giovedì, sta acquistando sempre più utenti e “follower” – per utilizzare un termine ormai entrato nel vocabolario del settore -. "L’idea – ha spiegato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine - è nata in piena pandemia da Covid 19 e di totali restrizioni per l’organizzazione di eventi con pubblico. Incontri occasionali che sono stati ben accolti dal territorio e che ci hanno spinto a trasformarli in appuntamenti settimanali aprendo una collaborazione con la limitrofa Provincia di Caltanissetta". Le Chiacchierate Digital, trasmesse su tutti i canali social delle due istituzioni, sono curate dai Digital Promoter Fabio Cimino e Marcella Sardo, rispettivamente referenti dell’ufficio PID di Agrigento e Caltanissetta.

<<La Camera di Commercio sta puntando molto sul mondo del digitale e non soltanto per facilitare il rispetto degli adempimenti fiscali e burocratici – ha spiegato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta -. Le chiacchierate digital, abbinate agli appuntamenti di Eccellenze in Digitale, servono per aprire una nuova visione di sviluppo aziendale che possa giovare soprattutto le micro e piccole imprese>> . Racconti informali (storytelling) sulla Digital Transformation delle aziende locali dalle Best practices alle eventuali difficoltà incontrate nel fare entrare nel proprio processo produttivo tecnologie abilitanti impresa 4.0, dalle quali trarre ispirazione e poter adattare al proprio settore o realtà imprenditoriale. Un volano che non può assolutamente essere trascurato.

Il mondo digitale, infatti, spesso intimorisce gli imprenditori che temono una rivoluzione delle proprie abitudini commerciali. Gli incontri virtuali, invece, possono diventare uno strumento utile per far comprendere argomenti ancora troppo poco diffusi. Un valore aggiunto che permette non soltanto di resistere alla scossa d’urto generata dalla pandemia ma anche di sostenere la competizione nel momento della ripresa del sistema economico e accrescere il proprio business. Saranno messe in evidenza le nuove frontiere da abbattere che spaziano dalla digital trasformation al media marketing con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una tematica fondamentale per il presente ed il futuro del tessuto economico del nostro territorio. Il prossimo appuntamento è programmato per giovedì 8 luglio, ampiamente pubblicizzato sui social camerali. Le puntate precedenti sono raggiungibili sul canale youtube in una playlist e nel sito web camerale. link https://www.youtube.com/playlist?list=PLtO-df2WiTcSeGfxLNhjvRX0dySeIpENa



