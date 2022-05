Eventi 28

Camera di Commercio Caltanissetta, webinar per imparare a usare una comunicazione efficace

Il progetto, completamente gratuito è un’opportunità per far acquisire agli utenti coinvolti competenze pratiche nel settore della digitalizzazione

Redazione

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta mercoledì 18 maggio 2022 dalle ore 14.30 proseguirà il ciclo di workshop online dedicati ai professionisti e ai titolari o dipendenti delle aziende del territorio e agli aspiranti imprenditori che desiderano diventare “Eccellenze in Digitale”. Il progetto, completamente gratuito è un’opportunità per far acquisire agli utenti coinvolti competenze pratiche nel settore della digitalizzazione. Le tematiche sono state contestualizzate alla realtà del territorio locale e sulle esigenze dei destinatari.

Per questo quarto appuntamento sarà approfondita la Digital Trasformation e le potenzialità offerte dal web e dai software dedicati per la comunicazione efficiente e tempestiva con i clienti. Sarà un’occasione per mostrare come scegliere le strategie più efficaci, le opportunità di interazione efficace e come utilizzare alcuni degli strumenti più performanti. Per rimanere in contatto con i propri clienti agli imprenditori e aspiranti tali verranno mostrati i principali Tool di Messaggistica e ChatBot, software diventati parte indispensabile per interagire con gli utenti. Oltre a capire necessità e funzionalità dei ChatBot verrà sviluppato un Focus sulle principali piattaforme di E-mail Marketing. Relatori saranno i Digital Promoter dell’ufficio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta (Mattea Labbate e Marcella Sardo) e di Agrigento (Fabio Cimino). Chi si è già iscritto e ha seguito gli altri incontri riceverà per email il nuovo link di accesso. Chi desidera ancora iscriversi al webinar gratuito basterà compilare il form: https://forms.gle/hoxCUbdFKQGRb6jf9 Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale di Caltanissetta attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o chiedere un appuntamento scrivendo a prenota@cl.camcom.it



