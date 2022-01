Camera di Commercio Caltanissetta, uffici chiusi per due giorni: ecco come contattare l'ente

Camera di Commercio Caltanissetta, uffici chiusi per due giorni: ecco come contattare l'ente

Gli uffici rimarranno chiusi nei giorni 20 e 21 per procedere alla sanificazione dei locali

Gli Uffici della sede centrale della Camera di Commercio di Caltanissetta, siti in Corso Vittorio Emanuele, 38, resteranno chiusi al pubblico nei giorni 20 e 21 gennaio 2022 per sanificazione dei locali. Gli Uffici riapriranno lunedì 24 gennaio 2022. Si informa che rimangono comunque attivi i servizi erogabili on-line da soggetti connessi al sistema informatico camerale. Per contattare la Camera di Commercio: scrivere una e-mail a: segreteria.generale@cl.camcom.it (NO PEC) indicando l’oggetto del messaggio e un proprio recapito telefonico per essere contattati.

Per informazioni di carattere generale, è sufficiente consultare il sito internet www.cameracommercio.cl.it , che viene costantemente aggiornato. Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore”, utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito www.registroimprese.it , con pagamento tramite carta di credito.



