Camera di Commercio Caltanissetta, uffici chiusi il 22 settembre: disponibili i servizi on line

Gli uffici rimarranno chiusi per un'interruzione dell'energia elettrica

Redazione

Giovedì 22 settembre 2022 gli uffici della sede centrale della Camera di Commercio di Caltanissetta resteranno chiusi per l’intera giornata, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica programmata dalla Soc. E-Distribuzione, per lavori sugli impianti. Gli uffici riapriranno venerdì 23 settembre 2022. Resteranno attivi tutti i servizi erogabili in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .



