Camera di Commercio Caltanissetta: tre bandi per la concessione di contributi e voucher

Da domani la possibilità di partecipazione per micro, piccole e medie imprese

Redazione

Continua il percorso in favore del tessuto imprenditoriale nisseno attraverso nuovi bandi volti al sostegno finanziario delle Micro, Piccole e Medie Imprese che intendono affrontare nuovi percorsi di attività aziendale per gestire, innovare, ampliare e diversificare il proprio kore-business. Questo l’obiettivo che la Camera di Commercio di Caltanissetta realizza per il tramite di una serie di bandi volti alla concessione di contributi e voucher a tutte quelle imprese partecipanti e rientranti nei requisiti previsti per ciascuno di essi.

Sarà possibile aderire e presentare domanda di partecipazione a partire dal giorno 4 Novembre 2022. I bandi attivi e pubblicati nella pagina istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta, nella sezione amministrazione trasparente/ bandi in corso (link diretto di collegamento: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bandi-in-corso/) sono di seguito elencati.

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - Anno 2022: Nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 , a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 04/11/2022 alle ore 23:59 del 30/11/2022.

BANDO PER LA PREVENZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA E IL SUPPORTO FINANZIARIO - Anno 2022: Con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta istituisce un contributo a fondo perduto dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese, presenti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, al fine di dotare le stesse della liquidità necessaria per la gestione aziendale, in una fase economica di estrema criticità. Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 54 del Decreto “Rilancio” che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio I.A.A. di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI). La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9,00 del 04.11.2022 e fino alle ore 23:59 del 30/11/2022 esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco messa a disposizione dal sistema camerale, http://webtelemaco.infocamere.it , autenticandosi con le procedure ivi previste.

BANDO FORMAZIONE LAVORO - Anno 2022: Alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, la Camera di Commercio I.A.A., intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale. Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 9:00 del 04/11/2022 alle ore 23:59 del 30/11/2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Per ulteriori informazioni sui sopra citati bandi, la Camera di Commercio di Caltanissetta invita tutti gli imprenditori e parti interessate a partecipare a prenotare un appuntamento gratuito. La richiesta di appuntamento potrà essere avanzata attraverso e-mail all’indirizzo: prenota@cl.camcom.it indicando nell’oggetto “Informazione bandi 2022” oppure attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta”.



