Camera di Commercio Caltanissetta, sanificazione: gli uffici rimarranno chiusi per due giorni

Gli uffici rimarranno chiusi domani, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio. Resteranno attivi i servizi online

Redazione

15 Febbraio 2021 23:49

Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 sono sospesi tutti i servizi IN SEDE nella Camera di commercio di Caltanissetta, per consentire la sanificazione dei locali, in conseguenza delle disposizioni sull’emergenza Covid-19.Gli uffici IN SEDE saranno di nuovo operativi da giovedì 18 febbraio 2021.

Il personale lavorerà in modalità agile (smart working).

Resteranno attivi tutti i servizi erogabili in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .



