Camera di Commercio Caltanissetta, pubblicato bando per lo sviluppo sostenibile delle aziende del territorio

Le imprese interessate potranno presentare domanda di partecipazione entro il 2 dicebre

Redazione

La Camera di Commercio di Caltanissetta propone una nuova progettualità per il triennio 2023-2025 che, oltre a consolidare e potenziare le azioni già realizzate sulla tematica della digitalizzazione, intende affrontare il tema della doppia transizione, Digitale ed Ecologica, autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, che rappresenta un elemento centrale del cambiamento economico-sociale in atto nell’ambito del PNRR.

Allo scopo di incentivare le imprese interessate, è stato avviato un progetto pilota e pubblicato un bando, per lo sviluppo sostenibile delle aziende del territorio. Le imprese interessate potranno presentare domanda di partecipazione, via pec, entro le ore 21,00 del 2 dicembre 2023. Il Bando è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, all’indirizzo: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bando-doppia-transizione-digitale-ed-ecologica-anno-2023/



