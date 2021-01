Eventi 182

Camera di Commercio Caltanissetta, nuovo webinar "I social per il business: i primi passi con Facebook"

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un piano di formazione gratuita per lavoratori e imprese

Redazione

25 Gennaio 2021 15:18

Proseguono i webinar organizzati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta volti a formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane.L’obiettivo viene perseguito grazie alla messa in campo degli strumenti offerti da Eccellenze in Digitale e dal Progetto Punto Impresa Digitale - PID 2020-2021.

Al webinar di formazione dal titolo “I social per il business: I primi passi con Facebook” che si terrà il 27 gennaio 2021 dalle ore 15:00, aperto a tutti, si potrà partecipare iscrivendosi a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IZdzqfy8jm4rhRnl5MYNVVZqmpYy2cplIovs4T8rYKn2tw/viewform

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito della Camera di commercio alla sezione

https://www.cameracommercio.cl.it/progetti/pid-punto-impresa-digitale/





