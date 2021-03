Eventi 187

Camera di Commercio Caltanissetta, nuovo webinar dedicato all'uso dei social più diffusi

Per conoscere le caratteristiche e le potenzialità di You Tube e Tik Tok, è possibile partecipare ad un incontro online che si terrà il 3 marzo

Redazione

02 Marzo 2021 12:00

Entrare a far parte del mercato digitale mantenendo il proprio negozio fisico è possibile e anche molto conveniente. Lo sta spiegando, ormai da diverse settimane, la Camera di Commercio di Caltanissetta con i webinar gratuiti e aperti a tutti coloro i quali vogliono conoscere meglio il mondo digitale.

Le vetrine dei negozi, infatti, si espandono arrivando a raggiungere tutti i potenziali clienti che, in qualsiasi momento della giornata si trovano distesi a rilassarsi su un divano o, distrattamente, scorrono i social network mentre si recano al lavoro o sono in una fila in attesa.

Per poter attirare l’attenzione di questo pubblico, spesso distratto o semplicemente in cerca di qualcosa di divertente e curioso, è necessario creare contenuti adeguati a trasformare l’attenzione in azione.

Oltre alle fotografie, che devono essere accattivanti, di buona qualità e del corretto formato, e i testi che devono trasmettere tutte le informazioni necessarie adeguando il linguaggio al target di riferimento, ci sono anche i video.

YouTube e TikTok sono i social network più diffusi. Per conoscerne tutte le caratteristiche e potenzialità la Camera di Commercio di Caltanissetta invita a partecipare al webinar gratuito che si svolgerà mercoledì 3 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Per ricevere il link di accesso basterà soltanto compilare il Modulo di registrazione https://bit.ly/2MJi9ok

La mail di risposta conterrà il link di accesso alla stanza virtuale da copiare sulla barra degli indirizzi del proprio motore di ricerca.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, inoltre, supporta le aziende con un check-up gratuito utile a verificare l’aderenza con gli obiettivi preposti da Impresa 4.0 e accertarsi di avere un’efficace presenza digitale.

Per chi fosse interessato a questo servizio può richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta







Entrare a far parte del mercato digitale mantenendo il proprio negozio fisico è possibile e anche molto conveniente. Lo sta spiegando, ormai da diverse settimane, la Camera di Commercio di Caltanissetta con i webinar gratuiti e aperti a tutti coloro i quali vogliono conoscere meglio il mondo digitale.

Le vetrine dei negozi, infatti, si espandono arrivando a raggiungere tutti i potenziali clienti che, in qualsiasi momento della giornata si trovano distesi a rilassarsi su un divano o, distrattamente, scorrono i social network mentre si recano al lavoro o sono in una fila in attesa.

Per poter attirare l’attenzione di questo pubblico, spesso distratto o semplicemente in cerca di qualcosa di divertente e curioso, è necessario creare contenuti adeguati a trasformare l’attenzione in azione.

Oltre alle fotografie, che devono essere accattivanti, di buona qualità e del corretto formato, e i testi che devono trasmettere tutte le informazioni necessarie adeguando il linguaggio al target di riferimento, ci sono anche i video.

YouTube e TikTok sono i social network più diffusi. Per conoscerne tutte le caratteristiche e potenzialità la Camera di Commercio di Caltanissetta invita a partecipare al webinar gratuito che si svolgerà mercoledì 3 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Per ricevere il link di accesso basterà soltanto compilare il Modulo di registrazione https://bit.ly/2MJi9ok

La mail di risposta conterrà il link di accesso alla stanza virtuale da copiare sulla barra degli indirizzi del proprio motore di ricerca.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, inoltre, supporta le aziende con un check-up gratuito utile a verificare l’aderenza con gli obiettivi preposti da Impresa 4.0 e accertarsi di avere un’efficace presenza digitale.

Per chi fosse interessato a questo servizio può richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta







Caltanissetta, in Cattedrale Mons. Lomanto: alla santa messa saranno presenti tutti i sacerdoti della Diocesi

News Successiva Mick Jagger ad Agrigento, tour alla Valle dei Templi e pranzo in un ristorante in riva al mare

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare