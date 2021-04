Eventi 216

Camera di Commercio Caltanissetta, nuovo webinar "Come sponsorizzarsi online?"

L'incontro, organizzato dai Digital Promoter del Punto Impresa Digitale, si terrà domani, mercoledì 7 aprile dalle 15 alle 16.30

Redazione

06 Aprile 2021 15:48

“Non bisogna mai abbattersi, nemmeno quando tutto sembra perduto. E’ necessario, piuttosto, trovare nuove strade da percorrere per raggiungere il successo - E’ questo l’incoraggiamento che, ancora una volta, torna a ribadire la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio Giovanna Candura invitando gli imprenditori a promuovere la propria azienda online -. Proprio in questo momento di grande difficoltà, di chiusure, di clienti che non girano per le strade e stanno fermi a casa a scorrere i negozi online è necessario cambiare strategia d’azione. E noi vogliamo essere al vostro fianco con un supporto materiale caratterizzato da incontri formativi online e servizi di consulenza gratuiti sia personalizzati sia di gruppo”.

Domani, mercoledì 7 aprile, dalle 15 alle 16,30 i Digital Promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta hanno organizzato un incontro dedicato alle “Sponsorizzazioni e Advertising”. “Invitiamo le associazioni di Categoria a farsi portavoce di questo percorso di Eccellenze in Digitale – ha proseguito la Commissaria Candura -. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo: rendere gli imprenditori consapevoli delle proprie potenzialità. E dobbiamo creare una sinergia proficua mettendo in campo tutte le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo. Un successo che non si limiterà a quello aziendale ma diventerà un risultato per tutta la Provincia di Caltanissetta”.

L’incontro formativo si svolgerà attraverso la piattaforma Meet e illustrerà quali sono gli strumenti di ricerca utili per le aziende che desiderano espandersi in modo localizzato.

Potranno partecipare imprenditori, professionisti, appassionati del settore e aspiranti lavoratori del mondo digitale. Per ricevere il codice di partecipazione basterà compilare il modulo al link https://bit.ly/2MJi9ok.

Per maggiori informazioni basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it o accedere alla pagina https://www.facebook.com/pid.caltanissetta chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.



"Non bisogna mai abbattersi, nemmeno quando tutto sembra perduto. E' necessario, piuttosto, trovare nuove strade da percorrere per raggiungere il successo - E' questo l'incoraggiamento che, ancora una volta, torna a ribadire la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio Giovanna Candura invitando gli imprenditori a promuovere la propria azienda online -. Proprio in questo momento di grande difficoltà, di chiusure, di clienti che non girano per le strade e stanno fermi a casa a scorrere i negozi online è necessario cambiare strategia d'azione. E noi vogliamo essere al vostro fianco con un supporto materiale caratterizzato da incontri formativi online e servizi di consulenza gratuiti sia personalizzati sia di gruppo". Domani, mercoledì 7 aprile, dalle 15 alle 16,30 i Digital Promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta hanno organizzato un incontro dedicato alle "Sponsorizzazioni e Advertising". "Invitiamo le associazioni di Categoria a farsi portavoce di questo percorso di Eccellenze in Digitale - ha proseguito la Commissaria Candura -. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo: rendere gli imprenditori consapevoli delle proprie potenzialità. E dobbiamo creare una sinergia proficua mettendo in campo tutte le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo. Un successo che non si limiterà a quello aziendale ma diventerà un risultato per tutta la Provincia di Caltanissetta". L'incontro formativo si svolgerà attraverso la piattaforma Meet e illustrerà quali sono gli strumenti di ricerca utili per le aziende che desiderano espandersi in modo localizzato. Potranno partecipare imprenditori, professionisti, appassionati del settore e aspiranti lavoratori del mondo digitale. Per ricevere il codice di partecipazione basterà compilare il modulo al link https://bit.ly/2MJi9ok. Per maggiori informazioni basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it o accedere alla pagina https://www.facebook.com/pid.caltanissetta chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Ti potrebbero interessare