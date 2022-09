Attualita 82

Camera di Commercio Caltanissetta, mancato deposito dei bilanci: ecco le società di capitale cancellate

L'ente camerale ha fornito l'elenco delle società interessate

Redazione

L'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta ha concluso, in data odierna, il procedimento di cancellazione delle società di capitali, poste in liquidazione, che non hanno provveduto al deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c..Il presente avviso di cancellazione, con allegato l'elenco delle società interessate, è pubblicato all'Albo on-line Camerale - sul sito internet www.cameracommercio.cl.it - per quindici giorni.



