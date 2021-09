Eventi 183

Camera di Commercio Caltanissetta, l'ente sarà presente alla fiera digitale Expocook Online Experience

Si tratta di una fiera che si terrà dal 28 al 30 settembre. Mira ad illustrare le strategie per promuovere il turismo in modo virtuale

Redazione

17 Settembre 2021 14:27

La Camera di Commercio di Caltanissetta promuove Expocook Online Experience, l’evento organizzato da Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, il prossimo 28-29-30 settembre 2021. La fiera virtuale è dedicata al mondo Ho.Re.Ca. nel suo senso più ampio, dal cibo e bevande di alta qualità, alle attrezzature professionali, l’hotellerie, il turismo e le aree correlate. Per partecipare bisogna registrarsi al link https://expocook2021.b2match.io/ e seguire le indicazioni.

Per chi non parteciperà all’evento di matchmaking B2B in presenza, a Palermo, potrà interagire online creando il proprio stand digitale, mostrando in modo interattivo i propri prodotti e servizi, partecipando oppure organizzando workshop in streaming. Sono previste sessioni plenarie stimolanti, workshop informativi e incontri mirati 1:1 promettono di conoscere nuovi prodotti, servizi, soluzioni, trend del mercato Ho.Re.Ca. e creare nuovi contatti commerciali o consolidare quelli esistenti.

La fiera, di respiro internazionale, riunisce aziende (acquirenti, fornitori, altri stakeholder) di un gran numero di paesi ed è un’opportunità unica per generare nuovi contatti e contratti commerciali. Gli incontri B2B pre-organizzati online si svolgeranno in un’area dedicata, integrata nella piattaforma web dell’evento. Tanti gli effetti sorpresa e le curiosità da scoprire. Tra queste non devono essere persi i Cooking show con cuochi emergenti o con stelle Michelin, lezioni di cucina.

Tra i principali vantaggi della partecipazione alla fiera c’è la possibilità di gestire sessioni in plenaria e parallele con dimostrazioni, raggiungere un livello engagement e visibilità potenzialmente maggiore, organizzare presentazioni commerciali dedicate e focus sul cliente, allestire o visitare stand digitali gestendo il flusso di partecipazione in modo flessibile e dinamico, taglio dei costi di partecipazione perché annulla gli spostamenti e abbatte i limiti geografici, interazioni con Webinar, webmeeting, Chat e sondaggi per interagire in tempo reale con dimostrazioni e lezioni in corso.

La fiera rientra all'interno delle iniziative promosse dalle Camere di Commercio per supportare il percorso di crescita verso gli obiettivi di Industria 4.0 Per guardare la Demo della Fiera 3D e degli Stand virtuali: https://expocook.collectivibe.com// Per informazioni sullo sportello PID - Punto Impresa Digitale e le iniziative gratuite dedicate agli imprenditori la Camera di Commercio invita a prenotare un appuntamento con le Digital Promoter inviando una mail a prenota@cl.camcom.it





