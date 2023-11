Attualita 171

Camera di commercio Caltanissetta: incontro per puntare su transizione, sostenibilità e innovazione

Verrà presentata una piattaforma per la certificazione del Carbon Footprint

Redazione

La Camera di Commercio di Caltanissetta organizza un evento "Caltanissetta in Transizione – Sostenibilità e Innovazione" che si terrà il giorno 9 novembre 2023 alle ore 10:30 presso la sede della Camera di Commercio di Caltanissetta. L'evento rappresenta un'opportunità unica per le aziende interessate a ridurre la propria impronta di carbonio e ottenere la certificazione del Carbon Footprint.

In un mondo sempre più orientato alla sostenibilità, l'impatto ambientale delle aziende è al centro dell'attenzione. Il concetto di Carbon Footprint, che rappresenta l'impronta di CO2 prodotta durante il ciclo produttivo, è diventato un parametro fondamentale per valutare l'impatto ambientale e adottare strategie efficaci di mitigazione ed efficientamento. Ottenere la certificazione Carbon Footprint non solo dimostra l'impegno verso la sostenibilità, ma può anche offrire vantaggi competitivi significativi.

Durante Il seminario "Caltanissetta in Transizione – Sostenibilità e Innovazione" sarà presentata una piattaforma di riferimento sviluppata dalla TRA.D.E.. Questa innovativa piattaforma digitale consente alle aziende di valutare ed eventualmente ridurre le proprie emissioni di CO2, affiancandole con supporto specializzato di intelligenza artificiale per l'adozione di azioni correttive.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere le caratteristiche chiave di questa piattaforma, i benefici derivanti dall'ottenimento della certificazione Carbon Footprint, nonché gli strumenti disponibili per migliorare la performance ambientale delle loro aziende. Esperti saranno a disposizione per rispondere a domande e guidare le aziende interessate attraverso il processo di certificazione. Ulteriori informazioni sul sito www.cameracommercio.cl.it



