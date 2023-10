Attualita 313

Camera di Commercio Caltanissetta, avviso chiusura sportelli al pubblico

Non sarà possibile contattare neanche telefonicamente gli uffici per 5 giorni

Redazione

Nei giorni 9,10,11,24 e 25 ottobre 2023 gli sportelli della Camera di Commercio di Caltanissetta resteranno chiusi al pubblico, in quanto tutto il personale sarà impegnato in attività formativa obbligatoria. Non sarà possibile contattare telefonicamente i singoli uffici. L’unico mezzo di comunicazione sarà l’indirizzo e-mail (NO PEC) segreteria.generale@cl.camcom.it . Resteranno attivi tutti i servizi erogabili in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it



