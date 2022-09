Attualita 194

Camera di Commercio Caltanissetta, apre sportello dell'assessorato regionale Attività Produttive

Al momento, il ricevimento del pubblico è previsto tutti i venerdì mattina, dalle 8,45 alle 12,30

Redazione

Con l’obiettivo di ampliare in maniera significativa la platea dei beneficiari degli avvisi pubblici emanati dal Dipartimento Regionale Attività Produttive, nasce un nuovo servizio offerto dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. Lo sportello locale consentirà infatti, al personale del Dipartimento e nello specifico al Servizio 7 – Incentivi alle imprese e credito - di offrire un qualificato supporto alle imprese del centro Sicilia, che gravitano in un areale particolarmente difficile.

Lo sportello informativo è stato attivato in questi giorni. Al momento, il ricevimento del pubblico è previsto tutti i venerdì mattina, dalle ore 8,45 alle ore 12,30. Un dirigente ed un funzionario dell’Assessorato Regionale forniranno informazioni sulle attività ordinarie di competenza del Dipartimento, con riferimento prioritario alle istanze presentate dalle imprese del territorio. E’ prevista altresì attività di animazione territoriale e di divulgazione svolte in collaborazione con la CCIAA di Caltanissetta.



