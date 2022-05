Cronaca 499

Camera di Commercio Caltanissetta: 482 le società di capitali in liquidazione, ecco quali

E' possibile consultare l'elenco che rimarrà pubblicato per 45 giorni, decorsi i quali sarà disposta la cancellazione d'ufficio delle società interessate

Redazione

Sono 482 le società di capitali in liquidazione, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta, per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 del codice civile, a seguito della verifica della mancata presentazione dei bilanci, per tre anni consecutivi. L'elenco delle società interessate è consultabile sul sito camerale al seguente link: https://www.cameracommercio.cl.it/homenews/posts/cancellazione-dufficio-dal-registro-delle-imprese-societ%C3%A0-di-capitali

La determinazione n. 2 del 26 maggio 2022 del Conservatore del Registro delle Imprese, Dott. Giuseppe Cassisa, rimarrà in pubblicazione all'Albo Camerale on line per 45 giorni. Trascorso tale termine, senza la presentazione di motivate richieste di revoca del procedimento o della presentazione telematica dei dovuti bilanci, il Conservatore disporrà la cancellazione d'ufficio delle società interessate. Eventuali chiarimenti/comunicazioni, in merito, potranno essere richiesti ai responsabili del procedimento: Signor Serio Fabrizio Giuseppe email: fabriziogiuseppe.serio@cl.camcom.it - rec. tel. 0934 530641 e Dott.ssa Cancemi Maria Giovanna email: giovanna.cancemi@cl.camcom.it - rec. tel. 0934 530613.



