Albaverde Caltanissetta, cambio al vertice: il nuovo presidente è l'imprenditrice Oriana Mannella

Prende il posto dell’uscente Sergio Montagnino che cede la poltrona dopo 4 anni di presidenza

Cambio al vertice societario dell’Albaverde Caltanissetta con Oriana Mannella che prende il posto dell’uscente Sergio Montagnino che cede la poltrona dopo 4 anni di presidenza. Imprenditrice a capo di una società di consulenza ambientale, consigliere comunale di opposizione al comune di Caltanissetta, sportiva attivissima anche se non praticante agonismo, Oriana Mannella colora ancora di più di rosa la composizione di un gruppo sponsorizzato dalla TRAINA SRL che si avvale in alcuni ruoli chiave delle competenze di presenze femminili di prestigio: Alessandra Erba (vice presidente), Francesca Scollo e Carina Gotte (allenatrici), Francesca Romeo (Team Manager) Annamaria Castellano (scout girl).

“Dopo un primo momento di riflessione – sono le prime dichiarazioni della neo-presidentessa – ho accettato con entusiasmo la proposta fattami dal nostro DG avv. Giuseppe Panebianco in piena sintonia con Sergio (Montagnino, il presidente uscente n.d.r.) sapendo bene che si tratta di un mondo da me vissuto fino a poco tempo fa solo di riflesso e a cui solo nell’ultima stagione mi sono avvicinata con una maggiore presenza e partecipazione.” Non è mio assoluto intendimento stravolgere lo status quo – ha continuato Oriana Mannella – in quanto la società è solita e costituita da dirigenti esperti e capaci, da un Principal Partner come TRAINA SRL entusiasta ed ambizioso e da uno staff tecnico, logistico e di comunicazione di assoluto valore per il prestigioso campionato che andremo ad affrontare per la terza volta e per gli impegni che ci aspettano anche nei campionati giovanili.”

“Cercherò invece di incrementare la nostra partecipazione nel sociale – ha dichiarato l’imprenditrice – portando avanti iniziative specifiche sia nel territorio che, se possibile, in campo regionale. Inoltre ritengo basilare la nostra presenza nelle scuole, non solo per un reclutamento ai fini di una crescita del nostro settore giovanile, ma anche per offrire una opportunità di inclusione per quei settori della popolazione che sono esclusi dal mondo dello sport per vari motivi" ."Per il resto – ha concluso la neo presidentessa – va alla nostra prima squadra, che ha iniziato la preparazione per il campionato di serie B2, il mio più grande in bocca al lupo con l’augurio di conquistare risultati prestigiosi che portino in alto il buon nome della Sicilia Centrale in generale e di Caltanissetta sportiva in particolare e con l’auspicio di vedere il PalaCannizzaro sempre più gremito di spettatori e appassionati.”



