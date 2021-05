Cronaca 1445

Caltanissetta, alla Squadra Mobile arriva il vice questore aggiunto Nino Ciavola

Nuovi dirigenti anche ad Enna. A Caltanissetta arriva da Enna Nino Ciavola che è stato dirigente anche a Ragusa

03 Maggio 2021 12:01

Operativi da stamattina gli avvicendamenti di funzionari della Polizia di Stato disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Vice Questore Aggiunto dr Antonino Corrado Ciavola, fino a ieri dirigente della Squadra Mobile di Enna, è stato trasferito a Caltanissetta e, dal 28 giugno 2021, assumerà l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile in sostituzione del Vice Questore d.ssa Marzia Giustolisi. Ciavola, prima ancora ha lavorato alla Questura di Ragusa dove ha diretto la Squadra Mobile, il Commissariato di Modica, la Divisione Polizia Anticrimine e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Investigazioni, è in possesso del Master di II livello in Scienze della Sicurezza e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense e ricopre l’incarico di docente esterno per materie giuridiche presso Atenei e Istituti pubblici. Ha pure frequentato specifici corsi per l’ordine pubblico, le tecniche investigative e scientifiche, la lotta al traffico di esseri umani e le indagini finanziarie.

Marzia Giustolisi, il 28 giugno 2021, dopo undici anni di permanenza a Caltanissetta, prima come vice e poi come Capo della Squadra Mobile, sarà trasferita alla Squadra Mobile della Questura di Catania, quale coordinatore di attività complesse per le esigenze della Sisco, sezione investigativa con competenza interprovinciale ed interregionale, dipendente dal Servizio Centrale Anticrimine, deputata allo svolgimento delle attività di indagine sulla criminalità organizzata, ecomafie, ecc. A Caltanissetta, il 10 maggio p.v., arriverà anche il Commissario Capo dr Salvatore Avvento, proveniente dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, con l’incarico di dirigente dell’istituendo Sisco. Il dr Avvento sostituisce il Vice Questore Aggiunto dr Vincenzo Perta, da oggi trasferito alla Questura di Enna, quale dirigente della Squadra Mobile.



