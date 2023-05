Attualita 74

Caltaqua, riprende la distribuzione idrica ad Acquaviva e Mussomeli

Gli interventi comunicati da Siciliacque si sono conclusi, acqua erogata nelle ore pomeridiane

Si comunica che gli interventi comunicati da Siciliacque e previsti per questa mattina sono stati conclusi in poco tempo, per cui nei comuni di Acquaviva e Mussomeli la distribuzione avverrà regolarmente ma nelle ore pomeridiane.



