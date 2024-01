Cronaca 747

Caltaqua riavvia la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino

Ecco i turni della distribuzione che era stata interrotta a causa di un guasto lungo l'adduttore Ancipa

Redazione

09 Gennaio 2024 16:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltaqua-riavvia-la-distribuzione-idrica-a-caltanissetta-san-cataldo-riesi-e-mazzarino Copia Link Condividi Notizia

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripreso la fornitura ai serbatoi dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino che era stata interrotta ieri mattina a causa di un guasto lungo l’adduttore Ancipa.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente programma:

- CALTANISSETTA :

oggi, martedì 9 gennaio zone H24 via Padre Scuderi, Centro Storico;

domani, mercoledì 10 gennaio (distribuzione giornaliera), Centro Balate, Centro Storico Sant’ Anna, Sanatorio, Villaggio Santa Barbara;

giovedì 11 gennaio ( distribuzione giornaliera) Angeli via Cavour, Cinnirella e Trabonella. Riavvio delle restanti zone in regime H24.

A seguire riavvio della distribuzione secondo l’usuale programmazione.

- SAN CATALDO :

domani, mercoledì 10 gennaio, zona Tigli, Pizzo Carano basso e Via Aurora;

giovedì 11 zona Sicilia, Pizzo Carano alto;

venerdì 12 accumulo;

sabato 13 zona Platani, Bosco e Pizzo Carano basso.

- MAZZARINO :

domani, mercoledì zona Mercadante basso;

giovedì 11 zona Mercadante alto.

- BUTERA (zone balneari) :

oggi, martedì 9 gennaio

A RIESI non si è verificato alcun fermo nella distribuzione.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripreso la fornitura ai serbatoi dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino che era stata interrotta ieri mattina a causa di un guasto lungo l'adduttore Ancipa.

Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente programma: - CALTANISSETTA :

oggi, martedì 9 gennaio zone H24 via Padre Scuderi, Centro Storico;

domani, mercoledì 10 gennaio (distribuzione giornaliera), Centro Balate, Centro Storico Sant' Anna, Sanatorio, Villaggio Santa Barbara;

giovedì 11 gennaio ( distribuzione giornaliera) Angeli via Cavour, Cinnirella e Trabonella. Riavvio delle restanti zone in regime H24.

A seguire riavvio della distribuzione secondo l'usuale programmazione. - SAN CATALDO :

domani, mercoledì 10 gennaio, zona Tigli, Pizzo Carano basso e Via Aurora;

giovedì 11 zona Sicilia, Pizzo Carano alto;

venerdì 12 accumulo;

sabato 13 zona Platani, Bosco e Pizzo Carano basso. - MAZZARINO :

domani, mercoledì zona Mercadante basso;

giovedì 11 zona Mercadante alto.

- BUTERA (zone balneari) :

oggi, martedì 9 gennaio

A RIESI non si è verificato alcun fermo nella distribuzione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare