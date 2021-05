Cronaca 256

Caltaqua. Letture contatori, al via le operazioni a Serradifalco e Milena

Anche in questa circostanza, in vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura

Redazione

11 Maggio 2021 10:51

Sono due i centri nei quali a partire dai prossimi giorni scatteranno le operazioni di lettura dei consumi. Da giovedì 13 maggio gli addetti di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, effettueranno la rilevazione dei consumi relativi alle utenze di Serradifalco (completamento delle operazioni venerdì 21 maggio). Da lunedì 17 maggio (e pure in questo caso conclusione delle operazioni venerdì 21 maggio) le operazioni di rilevazione dei consumi riguarderà gli utenti di Milena.

Anche in questa circostanza, in vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti. Appare utile rammentare, altresì, che una puntuale azione di rilevazione dei consumi consente al Gestore di poter effettuare una fatturazione periodica più in linea con i consumi effettivi dell’utenza evitando così la necessità di dover ricorrere a fatturazioni a conguaglio.

Gli utenti che lo desiderassero possono, comunque, procedere con l’autolettura comunicando tale dato attraverso lo specifico form presente sul sito istituzionale (caltaqua.it/servizi/autolettura), o via sms (342.4112693) specificando: numero contratto, numero contatore, lettura (numeri neri) e data lettura.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.



Sono due i centri nei quali a partire dai prossimi giorni scatteranno le operazioni di lettura dei consumi. Da giovedì 13 maggio gli addetti di Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, effettueranno la rilevazione dei consumi relativi alle utenze di Serradifalco (completamento delle operazioni venerdì 21 maggio). Da lunedì 17 maggio (e pure in questo caso conclusione delle operazioni venerdì 21 maggio) le operazioni di rilevazione dei consumi riguarderà gli utenti di Milena. Anche in questa circostanza, in vista di tali operazioni il Gestore rinnova l'invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti. Appare utile rammentare, altresì, che una puntuale azione di rilevazione dei consumi consente al Gestore di poter effettuare una fatturazione periodica più in linea con i consumi effettivi dell'utenza evitando così la necessità di dover ricorrere a fatturazioni a conguaglio. Gli utenti che lo desiderassero possono, comunque, procedere con l'autolettura comunicando tale dato attraverso lo specifico form presente sul sito istituzionale (caltaqua.it/servizi/autolettura), o via sms (342.4112693) specificando: numero contratto, numero contatore, lettura (numeri neri) e data lettura.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.

Ti potrebbero interessare