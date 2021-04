Caltaqua: "Lavori in via Niscemi completati prima del previsto, nessuna sospensione"

Caltaqua: "Lavori in via Niscemi completati prima del previsto, nessuna sospensione"

Pubblichiamo di seguito una nota di Caltaqua relativamente a lavori di sostituzione rete idrica

Redazione

01 Aprile 2021 12:55

Caltaqua comunica che i lavori programmati in via Niscemi relativi all’ID 126A (sostituzione della rete idrica) sono stati completati prima del previsto. I nostri tecnici hanno lavorato anche nelle ore notturne per poter concludere i lavori evitando la sospensione dell’erogazione idrica preannunciata per la giornata di oggi. Ne consegue che oggi la distribuzione nella "zona bassa" avverrà regolarmente.



