Caltaqua, due defibrillatori negli uffici di Caltanissetta e Gela al servizio dei lavoratori e della comunità

I defibrillatori non saranno al servizio solamente del personale dei due uffici ma potranno essere utilizzati anche in ambito esterno in caso di necessità

Redazione

Una scelta importante e responsabile nel segno della salvaguardia della salute non soltanto delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori ma della comunità. Caltaqua, ha dotato i propri uffici di Caltanissetta e di Gela di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). La letteratura scientifica ha evidenziato che un intervento con il defibrillatore - tempestivo e adeguato - in caso di arresto cardiaco improvviso (e naturalmente laddove ciò si rendesse necessario) contribuisce in maniera statisticamente significativa a salvare la vita della persona che ne è rimasta colpita.

La Società ha anche provveduto alla formazione del personale al BLS-D (Basic Life Support – Defibrillator) sebbene la tecnologia di questi strumenti di primo soccorso sia tale da poter essere utilizzati seguendo le indicazioni fornite automaticamente dalla macchina. I defibrillatori non saranno al servizio solamente del personale dei due uffici ma potranno essere utilizzati anche in ambito esterno in caso di necessità.

La scelta di Caltaqua di mettere questi importantissimi strumenti salva-vita a disposizione anche della collettività si muove nel solco di quelle azioni di responsabilità sociale d’impresa che il Gestore persegue da sempre con costanza e massimo impegno. Tutto ciò, inoltre, con lo sguardo rivolto alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che rappresenta la bussola che orienta il cammino dell’Azienda verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.



