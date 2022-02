Attualita 126

Caltaqua, autolettura dei consumi on line: utenti nisseni sempre più smart e consapevoli

Caltaqua ha continuato a investire energie e risorse professionali per irrobustire le aree operative

Redazione

19 Febbraio 2022 12:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltaqua-autolettura-dei-consumi-on-line-utenti-nisseni-sempre-piu-smart-e-consapevoli Copia Link Condividi Notizia

Cresce il gradimento dell’utenza nei confronti del ventaglio di strumenti a disposizione per effettuare tutta una serie di operazioni che sono realizzabili da remoto, così come d’altra parte ci ha ormai imposto - per esigenze di salvaguardia della salute collettiva - la nuova quotidianità nella quale siamo immersi da due anni a questa parte, da quando cioè dura la forzata convivenza con la pandemia.

Caltaqua-Acque di Caltanissetta ha continuato a investire energie e risorse professionali per irrobustire sempre di più le aree operative a gestione diretta dell’utenza in maniera tale da consentire a ciascuno di poter compiere personalmente una serie di operazioni interloquendo poi, via mail o telefono, con il Gestore. E’ il caso dell’autolettura dei propri consumi che può essere comunicata o utilizzando direttamente lo speciale form presente sul sito (https://caltaqua.it/servizi/autolettura) o inviando un sms al numero dedicato 342.4112693.

Il telefono e i servizi di messaggeria sono ancora un prezioso alleato anche per quanto riguarda la possibilità di conoscere in tempo reale, con un semplice sms, l’insorgere di eventuali criticità o disservizi nella distribuzione. Il servizio CaltaquALERT è gratuito ed è facilmente attivabile seguendo le poche e chiare indicazioni presenti sul sito (https://caltaqua.it/servizi/caltaqualert).

Scelte all’insegna della trasparenza e della convenienza, ma anche della consapevolezza, circa la necessità di salvaguardare l’ambiente. In quest’ottica Caltaqua punta molto su scelte pienamente sostenibili chiedendo anche il necessario supporto degli utenti. Per questo è nato il servizio H2Online (https://caltaqua.it/servizi/h2online) grazie al quale l’utente riceve la bolletta periodica direttamente in formato elettronico nella propria casella di posta, con una maggiore facilità di archiviazione dei documenti e un evidente risparmio di carta da utilizzare e poi smaltire.



Cresce il gradimento dell'utenza nei confronti del ventaglio di strumenti a disposizione per effettuare tutta una serie di operazioni che sono realizzabili da remoto, così come d'altra parte ci ha ormai imposto - per esigenze di salvaguardia della salute collettiva - la nuova quotidianità nella quale siamo immersi da due anni a questa parte, da quando cioè dura la forzata convivenza con la pandemia. Caltaqua-Acque di Caltanissetta ha continuato a investire energie e risorse professionali per irrobustire sempre di più le aree operative a gestione diretta dell'utenza in maniera tale da consentire a ciascuno di poter compiere personalmente una serie di operazioni interloquendo poi, via mail o telefono, con il Gestore. E' il caso dell'autolettura dei propri consumi che può essere comunicata o utilizzando direttamente lo speciale form presente sul sito (https://caltaqua.it/servizi/autolettura) o inviando un sms al numero dedicato 342.4112693. Il telefono e i servizi di messaggeria sono ancora un prezioso alleato anche per quanto riguarda la possibilità di conoscere in tempo reale, con un semplice sms, l'insorgere di eventuali criticità o disservizi nella distribuzione. Il servizio CaltaquALERT è gratuito ed è facilmente attivabile seguendo le poche e chiare indicazioni presenti sul sito (https://caltaqua.it/servizi/caltaqualert). Scelte all'insegna della trasparenza e della convenienza, ma anche della consapevolezza, circa la necessità di salvaguardare l'ambiente. In quest'ottica Caltaqua punta molto su scelte pienamente sostenibili chiedendo anche il necessario supporto degli utenti. Per questo è nato il servizio H2Online (https://caltaqua.it/servizi/h2online) grazie al quale l'utente riceve la bolletta periodica direttamente in formato elettronico nella propria casella di posta, con una maggiore facilità di archiviazione dei documenti e un evidente risparmio di carta da utilizzare e poi smaltire.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare