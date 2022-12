Caltaqua, al via i lavori per la realizzazione della rete idrica nel quartiere Manfria a Gela

Cronaca

Caltaqua, al via i lavori per la realizzazione della rete idrica nel quartiere Manfria a Gela

L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana con un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro, avrà una durata di 18 mesi

Redazione

Sono stati consegnati mercoledì 30/11/2022, dal Direttore Lavori all’impresa esecutrice, i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria, nel comune di Gela. Si tratta di un altro importante passo compiuto lungo un percorso condiviso tracciato da Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, assieme all’Amministrazione Comunale di Gela e all’ATI di Caltanissetta.L’avvio dei lavori era stato preannunciato qualche settimana fa durante un incontro convocato dal Sindaco di Gela con i vertici dell’ATI e di Caltaqua. Nella prima fase verrà effettuata la ricerca ed individuazione dei sottoservizi per poi procedere con gli scavi e la posa delle tubazioni.

L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana con un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro, avrà una durata di 18 mesi. Saranno complessivamente realizzati oltre 15 km di condotte idriche con la previsione di servire oltre 500 utenze in regime H24, così come avviene attualmente nel quartiere di Manfria per le utenze allacciate alla rete idrica pubblica già realizzata nel 2017 sempre da Caltaqua, nella zona Lido Orlando, quale stralcio dell'intervento in questione.

Soddisfazione é stata manifestata da parte dei vertici di ATI e Caltaqua per l’avvio di questi importanti lavori, particolarmente attesi dall’Amministrazione Comunale e dai cittadini che risiedono o frequentano la zona balneare di Manfria che, a lavori completati, potranno contare su una rete di distribuzione moderna, affidabile e realizzata secondo standard di massimo rendimento, efficienza e sostenibilità. La tappa di oggi rappresenta, inoltre, l’ulteriore conferma dell’importanza di una proficua collaborazione tra gestore, enti e amministrazioni di riferimento che abbia sempre al centro le esigenze del cittadino-utente.



