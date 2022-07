Cronaca 398

Caltanisssetta, centro diurno per soggetti autistici Eubios: "Non è vero che andrà a bando"

Come da richiesta del presidente Maurizio Calò pubblichiamo la nota di rettifica

Redazione

In merito all’articolo pubblicato sulla Vostra testata il giorno 8 Luglio 2022, il sottoscritto Maurizio Caliò, rappresentante legale dell’Eubios Soc. Coop. Soc., precisa che non corrisponde al vero che il centro diurno per soggetti autistici da noi gestito, sito a Caltanissetta, andrà a bando, così come da Voi riportato. La messa a bando di Centri per soggetti autistici riguarda esclusivamente i Centri di nuova Costituzione, così come previsto dal Decreto del 12.06.2019 “Programma regionale unitario per l’autismo” pubblicato in GURS il 12.07.2019. La scrivente cooperativa, al fine di ottenere l’accreditamento (ottenuto nel 2017) idoneo alla stipula della convenzione, è stata sottoposta alla verifica degli standards strutturali e organizzativi (comprensivi del personale) dagli organi preposti (Assessorato alla Salute e ASP) ed ha già avuto due rinnovi della convenzione.

Per non procedere a tale rinnovo dovrebbero venir meno il possesso dei requisiti o il configurarsi di cause ostative. Si ritiene doveroso evidenziare che l’ASP di Caltanissetta, così come previsto nella convenzione che regola i rapporti con la scrivente Cooperativa Eubios, svolge, con sistematicità e periodicità, le attività di controllo e “supervisione”. Pertanto, si chiede un’immediata rettifica rispetto a quanto riportato nel Vostro articolo. Il Centro Diurno gestito dall’Eubios è l’unico centro accreditato nella provincia di Caltanissetta, e quindi non si capisce perché non dovrebbe essere rinnovata la convenzione (a meno che abbiate altre informazioni, che noi, diretti interessati, ignoriamo).

Questa precisazione si ritiene necessaria al fine di rassicurare tutti gli operatori che lavorano al Centro e i familiari che giornalmente accompagnano i figli che, sono oggi in allarme a causa di un articolo infondato. Registriamo, da tempo, una campagna mediatica volta a destabilizzare l’attività del Centro con finalità discutibili che danneggiano la Cooperativa Eubios, per cui daremo mandato ai nostri legali di essere rappresentati nelle opportune sedi.



