Caltanissetta zona rossa, il sindaco: "Numero contagi resta preoccupante, spiace per il contraccolpo subito dai commercianti"

Per quanto riguarda il centro vaccinazioni il primo cittadino ha specificato: "Di concerto con la questura stiamo cercando di limitare i disagi ma non siamo noi a gestire il centro hub"

Redazione

20 Marzo 2021 09:11

Da lunedì Caltanissetta è zona rossa ma al momento i dati non accennano a diminuire anzi, al contrario, ieri i nuovi positivi nel solo capoluogo sono stati 40. E servirà ancora qualche giorno affinchè la situazione torni nella normalità. "Tutto sommato - dichiara il sindaco Roberto Gambino - i nisseni si stanno comportando bene come sempre. Purtroppo ci sono dei singoli che non riusciamo a gestire, gente che continua a farsi gli affari propri. Per quanto riguarda le vaccinazioni al Cefpas sono a conoscenza dei disagi e siamo intervenuti con il comando della Polizia Municipale e di concerto con il questore per cercare di regolamentare la situazione, ma è normale che durante una vaccinazione di massa si possa creare tutto questo.

Noi stiamo cercando insieme alla questura di limitare i disagi e gli assembramenti con transenne e percorsi obbligati. Ma chiaramente non siamo noi a gestire il centro vaccinale. Sui contagi - continua il primo cittadino - sono preoccupato. I positivi attuali sono 334 quindi uno 0.56% della popolazione residente quando il minimo per dichiarare la zona rossa è 0.25. Il mio intento non è quello di fare preoccupare le persone ma di farle stare attente. Ci dispiace per il contraccolpo subito dai commercianti ma questa volta siamo costretti visto che i numeri sono elevatissimi. Per i pasticceri che rimarranno chiusi la domenica, e che possono fare solo le consegne a domicilio, specifico l'ordinanza è regionale e non dipende da noi.



