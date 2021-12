Cronaca 5542

Caltanissetta, vola da un ponte sulla Ss640: grave un 42enne di San Cataldo

L'uomo è stato intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

31 Dicembre 2021 17:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-vola-da-un-ponte-sulla-ss640-grave-un-42enne-di-san-cataldo Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di San Cataldo, S.M. 42 anni di San Cataldo, è stato trasferito in elisoccorso al Sant'Elia per un grave politrauma. L'uomo, intorno alle 17 di oggi, è volato da un ponte sulla Ss640, al km 51, dopo Scaringi, da un'altezza di circa 20 metri. Non si sa ancora se si tratti di tentato suicidio o di un incidente. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l'elisoccorso e un'ambulanza. L'uomo è stato intubato dal medico rianimatore e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni sono molto gravi. La polizia, intervenuta sul posto con una pattuglia, sta ricostruendo quanto accaduto.



Un uomo di San Cataldo, S.M. 42 anni di San Cataldo, è stato trasferito in elisoccorso al Sant'Elia per un grave politrauma. L'uomo, intorno alle 17 di oggi, è volato da un ponte sulla Ss640, al km 51, dopo Scaringi, da un'altezza di circa 20 metri. Non si sa ancora se si tratti di tentato suicidio o di un incidente. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l'elisoccorso e un'ambulanza. L'uomo è stato intubato dal medico rianimatore e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni sono molto gravi. La polizia, intervenuta sul posto con una pattuglia, sta ricostruendo quanto accaduto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare