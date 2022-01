Cronaca 2067

Caltanissetta. "Vivrai nei nostri cuori": gli amici di Mirko Mattina lo ricordano con un manifesto

Mirko da questa estate aveva realizzato il suo sogno di aprire una pizzeria

Rita Cinardi

Gli amici non lo dimenticano e non lo dimenticheranno mai. Perché lui era buono, simpatico, gentile, onesto e pieno di voglia di vivere. A una settimana dalla morte di Mirko Mattina, il giovane nisseno stroncato da una pancreatite a soli 26 anni, gli amici hanno voluto ricordarlo con un manifesto: "Vogliamo ricordarti così, fiero della tua grande passione. Vivrai nei nostri cuori, arrivederci amico nostro". Mirko da questa estate aveva realizzato il suo sogno di aprire una pizzeria. Amava il suo lavoro e i suoi amici e i clienti adoravano lui. Un ragazzo che resterà nei cuori dei tanti nisseni che in questi giorni si sono stretti attorno al padre Vincenzo, la madre Fabiola e il fratello Samuele.



