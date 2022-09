Cronaca 698

Caltanissetta. Visita guidata allo stabilimento Averna, nuova protesta di un cittadino: "Negata anche a chi ha inviato la mail"

Questa mattina siamo stati contattati da un altro lettore, Giancarlo La Rocca. Anche per lui e un gruppetto di amici non è stato possibile fare la visita

Rita Cinardi

04 Settembre 2022 13:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-visita-guidata-allo-stabilimento-averna-nuova-protesta-di-un-cittadino-negata-anche-a-chi-ha-inviato-la-mail Copia Link Condividi Notizia

Nuova protesta da parte di un cittadino nisseno che questa mattina ha contattato la nostra redazione. Ieri avevamo parlato di un gruppo di persone che erano state lasciate fuori dallo stabilimento Averna dove, nell'ambito del programma del "Sicily Food M'arricrio Fest", erano previste visite guidate. Una volta arrivati davanti allo stabilimento era stato riferito al gruppetto, composto da una ventina di persone, che avrebbero dovuto prenotare la visita guidata via mail. Questa mattina siamo stati contattati da un altro lettore, Giancarlo La Rocca, il quale, insieme a un gruppetto di 7 persone, ha inviato la mail all'indirizzo specificato chiedendo di poter effettuare la visita ma anche in questo caso, a quanto pare non sarà possibile. "Oggi - spiega La Rocca - è prevista una nuova visita per le ore 16. Questa mattina abbiamo inviato la mail per fare presente che volevamo partecipare in 7 ma non abbiamo avuto alcuna risposta. In seguito, con non poche difficoltà, abbiamo reperito e dunque contatto il numero di riferimento degli organizzatori e ci è stato detto che bisognava prenotarsi molto tempo prima, addirittura in agosto. Siamo molto dispiaciuti anche perché era un occasione per visitare uno stabilimento che è parte della storia della nostra città. Di certo nessuno ha chiarito che c'era un limite di tempo entro il quale effettuare la prenotazione. Morale della favola: anche noi non potremo fare la visita".



Nuova protesta da parte di un cittadino nisseno che questa mattina ha contattato la nostra redazione. Ieri avevamo parlato di un gruppo di persone che erano state lasciate fuori dallo stabilimento Averna dove, nell'ambito del programma del "Sicily Food M'arricrio Fest", erano previste visite guidate. Una volta arrivati davanti allo stabilimento era stato riferito al gruppetto, composto da una ventina di persone, che avrebbero dovuto prenotare la visita guidata via mail. Questa mattina siamo stati contattati da un altro lettore, Giancarlo La Rocca, il quale, insieme a un gruppetto di 7 persone, ha inviato la mail all'indirizzo specificato chiedendo di poter effettuare la visita ma anche in questo caso, a quanto pare non sarà possibile. "Oggi - spiega La Rocca - è prevista una nuova visita per le ore 16. Questa mattina abbiamo inviato la mail per fare presente che volevamo partecipare in 7 ma non abbiamo avuto alcuna risposta. In seguito, con non poche difficoltà, abbiamo reperito e dunque contatto il numero di riferimento degli organizzatori e ci è stato detto che bisognava prenotarsi molto tempo prima, addirittura in agosto. Siamo molto dispiaciuti anche perché era un occasione per visitare uno stabilimento che è parte della storia della nostra città. Di certo nessuno ha chiarito che c'era un limite di tempo entro il quale effettuare la prenotazione. Morale della favola: anche noi non potremo fare la visita".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare