Cronaca 1910

Caltanissetta. Violenze sulla ex compagna, maestro di arti marziali si difende: "Mai toccata con un dito, insegno la non violenza"

"Due giorni fa mi ha mandato un messaggio per chiedermi se volevo la pasta al forno" ha aggiunto il 45enne arrestato due giorni fa dai carabinieri

Rita Cinardi

05 Novembre 2021 18:55

Si è difeso davanti al gip Gigi Omar Modica il 45enne nisseno arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, negando qualsiasi tipo di aggressione fisica. Secondo l’accusa il 45enne avrebbe tentato più volte di strangolare la donna e in una occasione le avrebbe anche puntato un coltello alla schiena. Episodi che, secondo quanto affermato da V.I.P, queste le iniziali dell’uomo, non si sarebbero mai verificati. “Sono un maestro di arti marziali – ha ribadito più volte il 45enne, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini – e insegno la non violenza. Faccio anche volontariato. Ci sono state delle aggressioni verbali ma sono state da entrambi le parti. In un occasione sono stato anche colpito e mi hanno refertato, come risulta dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso”.

Il 45enne e il suo legale hanno anche prodotto un messaggio che è stato acquisito nel fascicolo. “Due giorni fa mi ha mandato un messaggio per chiedermi se volevo la pasta al forno che mi aveva preparato” ha continuato l’uomo. Il giudice ha anche ascoltato i messaggi vocali che la donna avrebbe inviato dicendo che voleva ritirare la denuncia. L’uomo per il momento resta ai domiciliari. Sarà depositata istanza di richiesta di revoca o di modifica della misura applicata. Il giudice deciderà deciderà nei prossimi giorni.



Si è difeso davanti al gip Gigi Omar Modica il 45enne nisseno arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, negando qualsiasi tipo di aggressione fisica. Secondo l'accusa il 45enne avrebbe tentato più volte di strangolare la donna e in una occasione le avrebbe anche puntato un coltello alla schiena. Episodi che, secondo quanto affermato da V.I.P, queste le iniziali dell'uomo, non si sarebbero mai verificati. "Sono un maestro di arti marziali - ha ribadito più volte il 45enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini - e insegno la non violenza. Faccio anche volontariato. Ci sono state delle aggressioni verbali ma sono state da entrambi le parti. In un occasione sono stato anche colpito e mi hanno refertato, come risulta dal certificato medico rilasciato dal pronto soccorso". Il 45enne e il suo legale hanno anche prodotto un messaggio che è stato acquisito nel fascicolo. "Due giorni fa mi ha mandato un messaggio per chiedermi se volevo la pasta al forno che mi aveva preparato" ha continuato l'uomo. Il giudice ha anche ascoltato i messaggi vocali che la donna avrebbe inviato dicendo che voleva ritirare la denuncia. L'uomo per il momento resta ai domiciliari. Sarà depositata istanza di richiesta di revoca o di modifica della misura applicata. Il giudice deciderà deciderà nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare