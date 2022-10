Caltanissetta, violenza sessuale in classe su undicenne: la vicepreside denunciata per non aver chiamato le forze dell'ordine

Cronaca 3634

Caltanissetta, violenza sessuale in classe su undicenne: la vicepreside denunciata per non aver chiamato le forze dell'ordine

I compagni di scuola della ragazzina, al contrario, si sono dimostrati subito disponibili e hanno risposto alle domande dei poliziotti della Squadra Mobile

Rita Cinardi

Ha ricevuto una grande solidarietà dai compagnetti di scuola la ragazzina di 11 anni che ha avuto la forza di denunciare il suo insegnante. L'uomo, indagato per il reato di violenza sessuale, è accusato di avere avvicinato in più occasioni la ragazzina alla quale avrebbe pronunciato frasi inopportune e toccato il seno. L'uomo l'avrebbe palpeggiata nel corridoio o altre parti comuni della scuola quando si trovavano da soli. Quando gli uomini della Squadra Mobile hanno ricevuto la denuncia della ragazzina ,che è arrivata in questura accompagnata dai genitori, hanno subito avviato le indagini e sentito alcuni dei compagni di classe ma anche di altre sezioni. I ragazzini, con senso del dovere e stretti attorno alla loro compagna, hanno raccontato degli strani comportamenti del loro insegnante. Apprezzamenti, scherzi, parolacce e battute a sfondo sessuale sarebbero stati la normalità per il professore che dopo essere stato arrestato è stato posto ai domiciliari. Diversa la questione, invece per quanto riguarda il ruolo degli insegnanti. La ragazzina in un primo tempo si era confidata con la sua insegnante. La donna a sua volta ha riferito alla vice preside. Quest'ultima però non ha chiamato le forze dell'ordine nonostante l'obbligo derivante dal suo ruolo di pubblico ufficiale. La donna sarebbe dunque stata denunciata per il reato di omessa denuncia.



