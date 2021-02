Cronaca 844

Caltanissetta, violento scontro tra due auto: una donna finisce in ospedale

A quell'ora i semafori non erano in funzione e l'incidente si sarebbe verificato per una mancata precedenza

Rita Cinardi

01 Febbraio 2021 17:23

Incidente questa mattina alle 6.30 in via Catania di fronte la Questura. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda, condotta da una donna, che da piazza Europa si dirigeva verso via Catania e una Giulietta, condotta da un uomo, che arrivava da via Calabria. A quell'ora i semafori non erano in funzione e l'incidente si sarebbe verificato per una mancata precedenza. La Fiat Panda, a seguito dell'impatto, è finita su un marciapiedi. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti e un'ambulanza del 118. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La donna è stata condotta in ospedale ma, per fortuna, non sarebbe in gravi condizioni. Illeso l'altro conducente. (Foto Seguo News)

