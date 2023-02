Cronaca 504

Caltanissetta, violazioni al codice della strada: 69 multati, tanti senza revisione e assicurazione

Diverse le persone sanzionate anche per guida con patente scaduta, o senza cintura o senza casco

Gli equipaggi della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo eseguiti nel territorio provinciale nell’ultima settimana, hanno accertato 69 violazioni in materia di circolazione stradale, sequestrato 10 veicoli, ritirato 6 carte di circolazione, 3 patenti di guida e rinvenuto un mezzo rubato. 16 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 14 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 11 per guida con patente scaduta, 9 per omesso uso della cintura di sicurezza, 7 per mancato utilizzo del casco protettivo, 4 per utilizzo del cellulare alla guida, 8 per altre sanzioni. I controlli della Polizia di Stato tendono a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini.



