Caltanissetta, violazione norme anticontagio: bar dovrà rimanere chiuso per 25 giorni

Cronaca 1654

Caltanissetta, violazione norme anticontagio: bar dovrà rimanere chiuso per 25 giorni

Per due volte i poliziotti hanno rilevato violazioni riguardanti le misure anticontagio previste dal Dpcm

Redazione

02 Agosto 2021 13:40

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della questura, hanno provveduto alla notifica del decreto con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha disposto la chiusura per 25 giorni lavorativi del "Golden Bar" di via Toscana. Il provvedimento è stato adottato a seguito della reiterazione della violazione degli obblighi imposti dal Dpcm sulle misure anticontagio a seguito dei controlli operati dagli agenti nel corso di due distinti servizi operati in data 11 marzo e 18 aprile 2021.



I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della questura, hanno provveduto alla notifica del decreto con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha disposto la chiusura per 25 giorni lavorativi del "Golden Bar" di via Toscana. Il provvedimento è stato adottato a seguito della reiterazione della violazione degli obblighi imposti dal Dpcm sulle misure anticontagio a seguito dei controlli operati dagli agenti nel corso di due distinti servizi operati in data 11 marzo e 18 aprile 2021.

Ti potrebbero interessare