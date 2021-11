Cronaca 407

Caltanissetta, via Rosso di San Secondo si arricchisce di un nuovo murales: sarà dedicato ai nove carusi senza nome

Il 12 novembre del 1881 morirono nella tragica esplosione della miniera di Gessolungo. Quest'anno ricorre il 140° anniversario

Rita Cinardi

04 Novembre 2021 21:32

Il "museo a cielo aperto" di via Rosso di San Secondo si arricchirà di un nuovo murales e questa volta sarà dedicato ai 9 carusi senza nome che morirono all'interno della miniera di Gessolungo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Piccoli Gruppi Sacri, si inserisce nell'ambito del 140° anniversario della tragedia e sarà uno degli eventi previsti per i giorni 11 e 12 novembre. "La prossima è una settimana particolare - spiega Michele Spena - perché il 12 novembre del 1881 la miniera Gessolungo, per effetto di un incrocio tra la fiamma di una lampada e una perdita di grisou, esplose. Ci furono 65 morti, di questi ben 17 erano carusi e di 9 di questi non si è mai conosciuto il nome".

L'iniziativa è stata presentata oggi nella sala gialla di Palazzo del Carmine alla presenza del sindaco Roberto Gambino, dell'assessore Marcella Natale, e di tutti i protagonisti cittadini che hanno dato il loro sostegno. "La Settimana Santa - continua Michele Spena - ha uno stretto legame con la storia delle miniere e per questo noi dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, di cui mi onoro di essere il presidente, abbiamo cercato di continuare quel percorso culturale, intellettuale e di destagionalizzazione che coincide con i murales che rappresentano la Settimana Santa. E allora di fronte al murales realizzato un mese fa, che rappresenta le lacrime delle madri, Mirko Cavallotto, in arte Loste, realizzerà questa nuova opera dedicata a quei carusi.

Giorno 11 il vescovo Mario Russotto celebrerà una messa in Cattedrale alle 18. Una messa particolare visto che, grazie al permesso della Soprintendenza, sarà esposta la Vara della Veronica che è quella Vara che il Biancardi costruì su commissione dei minatori superstiti di Gessolungo. Quest'anno è stato coinvolto anche l'Ufficio Scolastico e tutte le scuole di ogni ordine e grado, giorno 12, a mezzogiorno si fermeranno per un quarto d'ora di riflessione. Ci sarà una diretta streaming sulle testate on line e le emittenti radiotelevisive cittadine che sostanzialmente hanno messo a disposizione le proprie pagine facebook per condividere il racconto tra ciò che succede in cattedrale, ciò che succede a Gessolungo e con Mirko Cavallotto che inizierà a realizzare questo nuovo murales". Il murales sarà inaugurato giorno 19 alle 17.



Il "museo a cielo aperto" di via Rosso di San Secondo si arricchirà di un nuovo murales e questa volta sarà dedicato ai 9 carusi senza nome che morirono all'interno della miniera di Gessolungo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Piccoli Gruppi Sacri, si inserisce nell'ambito del 140° anniversario della tragedia e sarà uno degli eventi previsti per i giorni 11 e 12 novembre. "La prossima è una settimana particolare - spiega Michele Spena - perché il 12 novembre del 1881 la miniera Gessolungo, per effetto di un incrocio tra la fiamma di una lampada e una perdita di grisou, esplose. Ci furono 65 morti, di questi ben 17 erano carusi e di 9 di questi non si è mai conosciuto il nome". L'iniziativa è stata presentata oggi nella sala gialla di Palazzo del Carmine alla presenza del sindaco Roberto Gambino, dell'assessore Marcella Natale, e di tutti i protagonisti cittadini che hanno dato il loro sostegno. "La Settimana Santa - continua Michele Spena - ha uno stretto legame con la storia delle miniere e per questo noi dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri, di cui mi onoro di essere il presidente, abbiamo cercato di continuare quel percorso culturale, intellettuale e di destagionalizzazione che coincide con i murales che rappresentano la Settimana Santa. E allora di fronte al murales realizzato un mese fa, che rappresenta le lacrime delle madri, Mirko Cavallotto, in arte Loste, realizzerà questa nuova opera dedicata a quei carusi. Giorno 11 il vescovo Mario Russotto celebrerà una messa in Cattedrale alle 18. Una messa particolare visto che, grazie al permesso della Soprintendenza, sarà esposta la Vara della Veronica che è quella Vara che il Biancardi costruì su commissione dei minatori superstiti di Gessolungo. Quest'anno è stato coinvolto anche l'Ufficio Scolastico e tutte le scuole di ogni ordine e grado, giorno 12, a mezzogiorno si fermeranno per un quarto d'ora di riflessione. Ci sarà una diretta streaming sulle testate on line e le emittenti radiotelevisive cittadine che sostanzialmente hanno messo a disposizione le proprie pagine facebook per condividere il racconto tra ciò che succede in cattedrale, ciò che succede a Gessolungo e con Mirko Cavallotto che inizierà a realizzare questo nuovo murales". Il murales sarà inaugurato giorno 19 alle 17.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare