Cronaca 326

Caltanissetta, via Mulè ancora bersaglio degli incivili: abbandonate sedie e scarti edili

A farne le spese sono ancora una volta i residenti della zona che ormai sono stanchi

Rita Cinardi

Continua lo scempio dei rifiuti abbandonati in via Mulè. Nonostante le segnalazioni dei residenti al nostro quotidiano, cui è seguita sempre la rimozione, il problema si ripresenta subito dopo. Gli incivili sono tornati, e tra alberi e villette, questa mattina fanno capolino rifiuti di ogni tipo. Sedie e cassette di plastica ma anche scarti edili. Su questi ultimi la normativa parla chiaro: vanno smaltiti in apposite discariche. Ma evidentemente qualcuno, incurante del danno provocato all'ambiente, e lontano da occhi indiscreti ha deciso di lasciarli lì. E a farne le spese sono i residenti della zona che ormai sono stanchi. "Ci vogliono controlli da parte della Polizia Municipale - ci dice un lettore - o l'installazione e la visione delle telecamere. Non è accettabile che questa strada puntualmente diventi bersaglio degli incivili"



