Politica 352

Caltanissetta, vertice nella seconda commissione consiliare con l'assessore Frangiamone sulle vie Borremans e La Spia

L'incontro dopo il vertice che si è tenuto in prefettura nei giorni scorsi alla presenza dei comitati di quartiere

Redazione

Dopo il vertice che si è tenuto in Prefettura lo scorso 14 novembre, in merito ai lavori di via Borremans e le opere di compensazione in contrada La Spia, la seconda Commissione permanente del Comune di Caltanissetta, presieduta dal consigliere Fabrizio Di Dio, il giorno seguente, mercoledì 15 novembre, ha convocato l'assessore ai Lavori Pubblici dell’ente capoluogo, Marcello Frangiamone, per acquisire ulteriori informazioni e approfondire gli argomenti in questione.

Dal confronto che i componenti della seconda Commissione consiliare hanno avuto con l’assessore della giunta Gambino, è emerso che i lavori in via Borremans inizieranno entro i primi mesi del 2024, in considerazione del fatto che il progetto esecutivo è completo ed è già stata individuata l'impresa che dovrà effettuare gli interventi. Questi lavori, che si prevede saranno completati entro un anno, consistono: nel rifacimento totale della carreggiata stradale con annesse cunette, cordoli e opere eventuali di contenimento strutturali, per tutto il tracciato, composto di circa 4 km. La carreggiata non subirà modifiche e rimarrà identica a quella attuale.

Riguardo le eventuali problematiche che possono scaturire dalla chiusura del tratto stradale di via Borremans interessato ai lavori, l'assessore Frangiamone ha rassicurato i componenti della II Commissione perché la percorribilità da e per Caltanissetta nord sarà garantita dall'apertura di una canna stradale (galleria Sant’Elia) che collega allo svincolo di Caltanissetta Sud.

Invece, per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale riferite alla contrada La Spia, l'assessore Frangiamone ha dichiarato che, nonostante il progetto sia già stato redatto, non si hanno tempi certi sull'inizio dei lavori.



