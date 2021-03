Cronaca 1492

Caltanissetta verso la zona rossa, ecco cosa prevede l'ordinanza del sindaco

Il sindaco ieri sera ha annunciato la richiesta al presidente della Regione dell'istituzione della zona rossa

15 Marzo 2021 08:30

Ecco cosa prevede l'ordinanda del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino in vigore da oggi e fino al 20 marzo

- le attività scolastiche e didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Sono altresì sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Sono sospese la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

- le attività commerciali degli H 24 sono chiuse dalle ore 18 alle 5 del mattino;

- chiuse le ville e i giardini comunali e gli impianti sportivi comunali ad eccezione di quelli che sono funzionali allo svolgimento di attività previste dalle rispettive Federazioni;

- il personale degli uffici comunali è posto in lavoro agile ad eccezione soltanto dei seguenti servizi essenziali:

1. Protocollo generale, servizi uscerili e messi; 2. Staff operativi del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e dei dirigenti; 3. Servizio reperibilità; 4. Servizio rifornimento acqua allevatori; 5. Servizio mercato ortofrutticolo; 6. Servizio controllo appalti igiene urbana; 9. Servizio manutenzione del patrimonio comunale (edile, stradale, impiantistico); 10. Servizio cimiteriale; 9. Servizio conduzione autoveicoli; 10. Servizi direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere esclusivamente per i sopralluoghi nei cantieri pubblici; 11. Attività di Polizia Municipale; 12. Servizio di Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica; 13. Servizio Affari Legali; 14. Servizio di stato civile per registrazione nascite e decessi; 15. Servizio entrate (accertamenti e reversali); 16. Servizio spese (impegni e pagamenti);

per ogni singola Direzione comunale, nella tabella pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it - sono indicati i recapiti da contattare solo ed esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti;

Per gli uffici comunali di cui sopra l’accesso viene garantito in modo individuale, che nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l’uno dall’altro senza assembramenti secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; Per i suddetti servizi essenziali ogni Dirigente dovrà garantire esclusivamente una dotazione in presenza nel numero minore possibile assicurando la rotazione del personale;

Gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo e-mail o Pagina 3/4 telefono, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta. Si provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli uffici;

Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente del Comune di Caltanissetta, ad esclusione delle attività indifferibili da rendere in presenza, avvenga in forma agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;



