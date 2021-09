Cronaca 1716

Caltanissetta, vendeva scarpe con loghi famosi contraffatti: 48enne denunciato dalla polizia

Sequestrate ventisei paia di scarpe di ginnastica con loghi contraffatti della Nike, Adidas, Gucci, Saucony, Puma

Redazione

20 Settembre 2021 17:13

Gli agenti della sezione volanti della Questura hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 48enne di nazionalità senegalese per il reato d’introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’uomo è stato fermato domenica mattina dall’equipaggio di una volante per un controllo in Corso Vittorio Emanuele, mentre trasportava un grosso sacco contenente scarpe con marchi contraffatti. Condotto in questura per l’identificazione e per essere sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso la Polizia Scientifica i poliziotti gli hanno sequestrato ventisei paia di scarpe di ginnastica con loghi contraffatti della Nike, Adidas, Gucci, Saucony, Puma. Il 48enne è gravato da precedenti specifici per abusivismo commerciale.



