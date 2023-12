Cronaca 2618

Caltanissetta, veicolo in fiamme all'interno di un'autofficina: vigili del fuoco evitano l'incendio degli altri mezzi

Le operazioni di spegnimento non sono state facili ma alla fine sono riusciti a mettere in sicurezza le altre autovetture

Rita Cinardi

08 Dicembre 2023 08:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-veicolo-in-fiamme-allinterno-di-unautofficina-vigili-del-fuoco-evitano-lincendio-degli-altri-mezzi Copia Link Condividi Notizia

Incendio d'auto ieri sera in un'officina in contrada Savarino. A contattare i vigili del fuoco è stato un vigilantes che durante il sopralluogo di routine ha visto del fumo fuoriuscire dai locali. Immediatamente sono intervenuti i pompieri che una volta entrati dentro hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme e i locali invasi dal fumo. Le operazioni di spegnimento non sono state facili ma alla fine sono riusciti a mettere in sicurezza le altre autovetture che non sono state coinvolte nell'incendio. L'auto in fiamme invece è andata completamente distrutta. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. A seguito del sopralluogo è emersa la natura accidentale dell'incendio probabilmente avvenuto per un corto circuito.



Incendio d'auto ieri sera in un'officina in contrada Savarino. A contattare i vigili del fuoco è stato un vigilantes che durante il sopralluogo di routine ha visto del fumo fuoriuscire dai locali. Immediatamente sono intervenuti i pompieri che una volta entrati dentro hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme e i locali invasi dal fumo. Le operazioni di spegnimento non sono state facili ma alla fine sono riusciti a mettere in sicurezza le altre autovetture che non sono state coinvolte nell'incendio. L'auto in fiamme invece è andata completamente distrutta. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. A seguito del sopralluogo è emersa la natura accidentale dell'incendio probabilmente avvenuto per un corto circuito.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare