Attualita 1154

Caltanissetta, veicoli sottoposti a fermo o sequestro: ecco in quale deposito verranno custoditi

Si tratta di un provvedimento della Prefettura di Caltanissetta ed entrerà in vigore dal 1° novembre

Redazione

18 Ottobre 2022 10:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-veicoli-sottoposti-a-fermo-o-sequestro-ecco-in-quale-deposito-verranno-custoditi Copia Link Condividi Notizia

La prefettura di Caltanissetta comunica che in caso di fermo o sequestro di veicoli per accertate violazioni, con decorrenza a far tempo dalle ore 00,01 di martedì 1° novembre 2022, qualora il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, i mezzi verranno depositati presso il custode-acquirente operativo nell’ambito territoriale di questa provincia, “Società Scozzarini Service Car S.r.l.” con sede in Gela (CL) Contrada Fiaccavento s.n.c.. L’avviso dell’avvenuto deposito del veicolo verrà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta.

Qualora l’autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, ad assumere la custodia dei veicolo entro 5 giorni a far data dalla relativa pubblicazione, il mezzo sarà trasferito in proprietà al suddetto custode-acquirente. Ai fini dell’assunzione della custodia, l’interessato dovrà rivolgersi all’organo accertatore. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Seconda - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo - Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio, della Prefettura di Caltanissetta, ai seguenti recapiti Utenza telefonica : 0934/79111; Posta elettronica certificata: protocollo.prefcl@pec.interno.it



La prefettura di Caltanissetta comunica che in caso di fermo o sequestro di veicoli per accertate violazioni, con decorrenza a far tempo dalle ore 00,01 di martedì 1° novembre 2022, qualora il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, i mezzi verranno depositati presso il custode-acquirente operativo nell'ambito territoriale di questa provincia, "Società Scozzarini Service Car S.r.l." con sede in Gela (CL) Contrada Fiaccavento s.n.c.. L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo verrà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta. Qualora l'autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, ad assumere la custodia dei veicolo entro 5 giorni a far data dalla relativa pubblicazione, il mezzo sarà trasferito in proprietà al suddetto custode-acquirente. Ai fini dell'assunzione della custodia, l'interessato dovrà rivolgersi all'organo accertatore. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Area Seconda - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo - Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio, della Prefettura di Caltanissetta, ai seguenti recapiti Utenza telefonica : 0934/79111; Posta elettronica certificata: protocollo.prefcl@pec.interno.it

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare