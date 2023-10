Cronaca 1041

Caltanissetta, vasto incendio sulla Ss626: impegnati vigili del fuoco, forestale e polizia stradale

Il rogo sta interessando i terreni nelle vicinanze della strada statale in entrambi i sensi di marcia

Rita Cinardi

Un vasto incendio di sterpaglie e sottobosco sta tenendo impegnati i vigili del fuoco sulla Ss626, al km 10, a Caltanissetta. Il fumo ha invaso la carreggiata ed è stato necessario l'intervento della polizia stradale per regolare il traffico. Il rogo sta interessando i terreni nelle vicinanze della strada statale in entrambi i sensi di marcia. Tre i mezzi dei vigili del fuoco impegnati e mezzi del corpo forestale. Oggi e domani è prevista l'allerta in Sicilia per caldo e incendi. Il vento di scirocco infatti starebbe alimentando le fiamme in diverse zone della Sicilia. (Foto Seguo News)



