Caltanissetta, vasto incendio su due fronti a monte San Giuliano. Anche un elicottero in azione

Cronaca 3695

Caltanissetta, vasto incendio su due fronti a monte San Giuliano. Anche un elicottero in azione

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Il vento sta rendendo difficile operazioni di spegnimento

Rita Cinardi

11 Luglio 2021 17:19

Un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta interessando su due fronti Monte San Giuliano a Caltanissetta. Diverse squadre dei vigili del fuoco e della Guardia Forestale, oltre che un elicottero, sono impegnate da più di un'ora per tentare di domare le fiamme. Il vento sta rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento. Le operazioni sono coordinate dal Dos, in questo caso i Forestali regionali. Con tutta probabilità sarà inviato anche un canadair. Sul posto è presente anche una pattuglia della polizia visto che sul monte San Giuliano insistono molte abitazioni. Una famiglia è stata evacuata per motivi di sicurezza. (Foto Seguo News)



Un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta interessando su due fronti Monte San Giuliano a Caltanissetta. Diverse squadre dei vigili del fuoco e della Guardia Forestale, oltre che un elicottero, sono impegnate da più di un'ora per tentare di domare le fiamme. Il vento sta rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento. Le operazioni sono coordinate dal Dos, in questo caso i Forestali regionali. Con tutta probabilità sarà inviato anche un canadair. Sul posto è presente anche una pattuglia della polizia visto che sul monte San Giuliano insistono molte abitazioni. Una famiglia è stata evacuata per motivi di sicurezza. (Foto Seguo News)

Ti potrebbero interessare