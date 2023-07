Cronaca 2026

Caltanissetta, vasto incendio in via Xiboli. In un'abitazione fiamme provocate dal surriscaldamento di un elettrodomestico

Da questa mattina i vigili del fuoco di Caltanissetta sono in piena emergenza e molti pompieri liberi dal servizio sono stati chiamati per implementare il dispositivo di emergenza

Rita Cinardi

21 Luglio 2023 19:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-vasto-incendio-in-via-xiboli-in-unabitazione-fiamme-provocate-dal-surriscaldamento-di-un-elettrodomestico Copia Link Condividi Notizia

Un vasto incendio sta interessando dalle 15.45 la vallata dietro via Xiboli. Il fumo lambisce le case e grazie all'opera di contenimento dei vigili del fuoco e del corpo forestale le fiamme non si sono propagate. Tuttavia le forti temperature di oggi alimentate dallo scirocco non hanno consentito ancora ora di spegnere l'incendio. Sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento che, oltre a tre mezzi dei vigili del fuoco, ha fatto arrivare un elicottero per cercare di fermare il fronte del fuoco. Da questa mattina i vigili del fuoco di Caltanissetta sono in piena emergenza e molti pompieri liberi dal servizio sono stati chiamati per implementare il dispositivo di emergenza. Una trentina gli interventi, e molti davvero complessi, in tutta la provincia. Diversi i roghi di sterpaglie a Caltanissetta, Gela, Riesi e Mazzarino. Questa mattina per via delle alte temperature si è verificato anche un incendio all'interno di un abitazione di via San Domenico Savio. Una donna insieme alla figlia neonata è riuscita a mettersi in salvo dalle fiamme provocate con tutta probabilità dalle alte temperature che hanno provocato il surriscaldamento di un elettrodomestico. I vigili del fuoco anche in quel caso sono riusciti ad evitare il peggio.



Un vasto incendio sta interessando dalle 15.45 la vallata dietro via Xiboli. Il fumo lambisce le case e grazie all'opera di contenimento dei vigili del fuoco e del corpo forestale le fiamme non si sono propagate. Tuttavia le forti temperature di oggi alimentate dallo scirocco non hanno consentito ancora ora di spegnere l'incendio. Sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento che, oltre a tre mezzi dei vigili del fuoco, ha fatto arrivare un elicottero per cercare di fermare il fronte del fuoco. Da questa mattina i vigili del fuoco di Caltanissetta sono in piena emergenza e molti pompieri liberi dal servizio sono stati chiamati per implementare il dispositivo di emergenza. Una trentina gli interventi, e molti davvero complessi, in tutta la provincia. Diversi i roghi di sterpaglie a Caltanissetta, Gela, Riesi e Mazzarino. Questa mattina per via delle alte temperature si è verificato anche un incendio all'interno di un abitazione di via San Domenico Savio. Una donna insieme alla figlia neonata è riuscita a mettersi in salvo dalle fiamme provocate con tutta probabilità dalle alte temperature che hanno provocato il surriscaldamento di un elettrodomestico. I vigili del fuoco anche in quel caso sono riusciti ad evitare il peggio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare