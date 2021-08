Cronaca 1767

Caltanissetta, vasto incendio a Sabucina: fiamme distruggono un'area di 30 ettari

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, del corpo forestale e un modulo della protezione civile le fiamme sono state domate

Rita Cinardi

24 Agosto 2021 19:36

Vasto incendio oggi a Caltanissetta in contrada Sabucina all'interno dell'area del parco Archeologico. Le fiamme hanno distrutto un'area di 30 ettari per la maggior parte costituita da macchia mediterranea e in parte da un bosco. Sul posto sono intervenute tre squadre del corpo forestale e una squadra dei vigili del fuoco, un elicottero Falco 6 della flotta della Regione Siciliana, che ha effettuato 22 lanci, e un modulo della protezione civile. Le fiamme sono state spente dopo circa un'ora e mezza e prima che si avvicinassero alle case di campagna presenti in zona. Al momento le squadre, coordinate dal Centro Operativo Provinciale, sono rimaste sul posto per effettuare la bonifica dell'area interessata.



