Caltanissetta. Vanno allo stabilimento Averna per la visita guidata ma non li fanno entrare: in 20 restano fuori

A segnalarci quanto avvenuto oggi due lettrici di Seguo News che avevano preso parte all'iniziativa. Alla fine è rimasta soltanto la delusione

Rita Cinardi

"Siamo un gruppo di persone davanti lo stabilimento Averna per la visita guidata. Ci comunicano che l’ingresso è solo dietro prenotazione, Ci siamo chiesti, sulle locandine non è stato specificato e inoltre, chi sta facendo in questo momento il giro, come ha prenotato e dove?". A scriverci è una lettrice di Seguo News che in questo momento, sono le 17.50 nel momento in cui riceviamo la segnalazione si trova insieme a un gruppo di una ventina di persone fuori dallo stabilimento Averna per poter fare una visita dello stabilimento. L'iniziativa era prevista all'interno del programma del "Sicily Food M'Arricrio Fest". "Adesso chiediamo di fare ugualmente la visita, perché questa prenotazione non è specificata da nessuna parte. Il primo turno era previsto alle 15, il secondo turno alle 17:30, ribadisco il fatto che in questo momento un gruppo di persone sta facendo la visita, ma qui ci chiediamo tutti: se il turno è alle 17:30, noi siamo qui dalle 17:15, il gruppo che è dentro dove ha prenotato?". Un'altra lettrice contemporaneamente ci scrive: "Siamo in tanti davanti lo stabilimento Averna per la visita guidata gratuita. Non siamo stati avvisati che ci voleva la prenotazione e nella locandina non c’è scritto. In più un gruppo di 20 persone sono dentro e la guardia giurata davanti il cancello ci dice che erano prenotati. Ma non è scritto in nessun posto".



