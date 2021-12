Cronaca 716

Caltanissetta, vaccini anticovid somministrati all'interno del comando provinciale della Guardia di Finanza

Presto si replicherà nei locali della Prefettura e in Tribunale. Trobia: "Grazie al comandante Gesuelli velocizzate procedure vaccinazione"

Rita Cinardi

Somministrati dall'Asp di Caltanissetta un centinaio di vaccini all'interno del comando provinciale della Guardia di Finanza. Un medico, un infermiere e un dipendente amministrativo, al fine di velocizzare la campagna vaccinale, si sono spostati dall'Hub del Cefpas al comando provinciale di via Bissolati per vaccinare i finanzieri con seconde e terze dosi. Presente anche il direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia Benedetto Trobia. "Abbiamo somministrato sia il vaccino anticovid - spiega Trobia - sia, per chi ne faceva richiesta il vaccino antinfluenzale. Prossimamente replicheremo la stessa cosa in tribunale e prefettura. E' stata un'occasione utile per implementare la vaccinazione ed evitare il sovraffollamento all’hub dove già, giornalmente, somministriamo oltre 500 dosi al giorno, tra cui molte prime dosi. Ringrazio il comandante della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli per la sensibilità mostrata nei confronti della vaccinazione, unica arma di prevenzione primaria per contrastare l’emergenza pandemica, e per la grande disponibilità. Per quanto riguarda la vaccinazione in provincia, secondo l'ultimo dato ha fatto il vaccino anticovid poco più dell'80% dei cittadini".



