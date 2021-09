Cronaca 1448

Caltanissetta, vaccini al mercatino: una ventina di persone hanno fatto la prima dose

L'iniziativa si ripeterà in altri punti della città che saranno resi noti nei prossimi giorni

Rita Cinardi

18 Settembre 2021 12:38

Ha preso il via questa mattina a Caltanissetta la campagna di vaccini di prossimità al mercatino settimanale. L'iniziativa vede impegnate l'Asp di Caltanissetta, la Croce Rossa Italiana e l'amministrazione comunale al fine di incrementare le vaccinazioni. Una ventina in tutto i cittadini che hanno ricevuto la prima dose e molti altri hanno chiesto informazioni relativamente alla vaccinazione. L'iniziativa si ripeterà in altri punti della città che saranno resi noti nei prossimi giorni.



