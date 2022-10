Cronaca 939

Caltanissetta, va in pensione il vigile del fuoco Gaetano Di Graci. Ha soccorso vittime di terremoto anche in Turchia

Dal 2010 è entrato a far parte della Compagnia d'Onore impegnata in rappresentanza del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i festeggiamenti dell'anniversario della Repubblica

Rita Cinardi

Va in pensione a 60 anni dopo una onorata carriera al servizio della Nazione il capo reparto dei vigili del fuoco Gaetano Di Graci. Ha concluso il suo ultimo giorno di lavoro, con il turno notturno del 30 settembre, salutando i colleghi del comando provinciale di Caltanissetta con i quali ha vissuto tanti momenti, alcuni anche drammatici, di certo indimenticabili. Di Graci è entrato come vigile volontario ausiliario al comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta nel 1981 espletando il servizio di leva. Successivamente, alla fine del periodo di ferma, è stato richiamato in servizio sempre al Comando di Caltanissetta come Vigile discontinuo;

Entra in servizio permanente effettivo nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel 1991 e dopo avere frequentato le Scuole Centrali Antincendio di Roma presta servizio nei Comandi di Firenze e Catania prima di arrivare al Comando di Caltanissetta. Nel corso della sua carriera ha partecipato alle attività di soccorso in occasione di diverse calamità che hanno colpito negli anni l’Italia quali l’Aquila, Emilia Romagna, Firenze, Messina, Catania e la Turchia nel 1992. Dal 2010 è entrato a far parte della Compagnia d'Onore impegnata in rappresentanza del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i festeggiamenti dell'anniversario della Repubblica e lo scorso 2 ha sfilato a Roma per l'ultima volta salutato dai colleghi della compagnia in previsione del prossimo pensionamento.



